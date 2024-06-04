Başıboş köpekler kümese girdi! Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?

Meydan Mahallesi'nde başıboş sokak köpekleri, organik yumurta ile horoz satışı yapan 38 yaşındaki Mahmut Öğütçü'ye ait kümese girdi. Köpeklerin saldırısı sonucu 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Öğütçü, AA muhabirine, geçimini kümes hayvanlarından sağladığını söyledi.

Olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Öğütçü, "Allah'ın yarattığı tüm canlıları seven, elinden geldiğince besleyen bir insanım ama mağdur oldum. Sokak köpekleri 50'ye yakın köy tavuğumu, horozumu parçalayıp telef etti. Hayvanlarım geçim kaynağımdı." dedi.

'Önlem alınması gerekiyor'

Öğütçü, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini anlattı.

Mahallesinde sahipsiz köpek istemediğini dile getiren Öğütçü, "Sokak hayvanları insanlara, mahalleye zarar veriyor. Geçenlerde yine bir kardeşimize saldırdılar. Hem insanlara hem hayvanlarımıza zarar veriyorlar. Bunlar için önlem alınması gerekiyor." dedi.

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