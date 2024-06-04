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Gündem Başıboş köpekler kümese girdi! Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?
Gündem

Başıboş köpekler kümese girdi! Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?

Yeniakit Publisher
2024-06-04 18:27:00 - 2024-06-04 19:06:53
Başıboş köpekler kümese girdi! Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?

Hatay'da başıboş köpekler girdikleri kümeste 50 tavuk ve horozu telef etti.

Meydan Mahallesi'nde başıboş sokak köpekleri, organik yumurta ile horoz satışı yapan 38 yaşındaki Mahmut Öğütçü'ye ait kümese girdi. Köpeklerin saldırısı sonucu 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Öğütçü, AA muhabirine, geçimini kümes hayvanlarından sağladığını söyledi.

Olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Öğütçü, "Allah'ın yarattığı tüm canlıları seven, elinden geldiğince besleyen bir insanım ama mağdur oldum. Sokak köpekleri 50'ye yakın köy tavuğumu, horozumu parçalayıp telef etti. Hayvanlarım geçim kaynağımdı." dedi.

'Önlem alınması gerekiyor'

Öğütçü, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini anlattı.

Mahallesinde sahipsiz köpek istemediğini dile getiren Öğütçü, "Sokak hayvanları insanlara, mahalleye zarar veriyor. Geçenlerde yine bir kardeşimize saldırdılar. Hem insanlara hem hayvanlarımıza zarar veriyorlar. Bunlar için önlem alınması gerekiyor." dedi.
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