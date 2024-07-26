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Gündem Başıboş köpeğin saldırdığı adam ağır yaralandı! 100'den fazla dikiş atıldı
Gündem

Başıboş köpeğin saldırdığı adam ağır yaralandı! 100'den fazla dikiş atıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 16:54:00 -
Başıboş köpeğin saldırdığı adam ağır yaralandı! 100'den fazla dikiş atıldı

Türkiye başıboş sokak köpekleri için hazırlanan tasarısının yasalaşmasını beklerken bir vahşet haberi de Bursa'dan geldi.

Bir yanda sokaklarda sahipsiz gezen başıboş köpekler toplum hayatını tehdit ederken diğer taraftan da saldırgan köpeklerin sahiplerinin sorumsuzluğu istenmeyen olayları beraberinde getiriyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Kutbeddin Güneş tarlasını sulamak için yola çıktı. Tarlaya yaklaşan Güneş'i gören tasmalı kangal köpeği bir anda saldırıya geçti. Neye uğradığını anlamayan Güneş, köpek ile boğuşmaya başladı. Köpek yere yatırdığı Kutbeddin Güneş'in başını, boynunu, kulağını, ayaklarını ve parmaklarını ısırdı.

Vücudunda derin yaralar oluşan Güneş'e 100'den fazla dikiş atıldı.

Kutbeddin Güneş olayı şöyle anlattı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bahçe sulamaya giderken yoldan geçiyordum. Aniden tasmalı kangal köpeği önüme çıktı, bana saldırdı. Bayağı büyüktü. Allah'tan iki araç geldi. Köpek beni yere yatırmıştı. Bir araba geldi, içindekiler kurtardı. Eğer araba gelmeseydi, köpek beni yere yatırmıştı parçalayacaktı. Çok güçlü köpekti. Boynunda tasma vardı. Beni bu hale getiren köpeğin sahibinden şikayetçiyim"

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