Başı kopmuş yılanın yaptıkları herkesi dehşete düşürdü
ABD’nin Alabama eyaletinde çekilen bir görüntüde, kafası kopan yılanın gövdesine saldırdığı anlar gündeme oturdu.
İnternete düşen bir videoda başı kesilmiş bir yılan görenleri şaşkına çevirdi. Kesik baş gövdesine saldırarak 2 dakika boyunca kendi kuyruğunu ısırdı.
Bütün dünyada izlenme rekoru kıran video, ABD’nin Alabama eyaletinde çekildi. Bahçesinde zehirli bir çıngıraklı yılanla karşılaşan bir çiftçi, yılanı etkisiz hale getirerek başını gövdesinden ayırdı. Kafası kopan yılan can çekişmeye başladığı sırada inanılması güç bir olay yaşandı. Kesik baş gövdesine saldırarak, kuyruğunu ısırdı. Olayın şaşkınlığını üzerinden atan çiftçi ortaya çıkan ilginç durumu cep telefonu kamerası ile kaydetti.