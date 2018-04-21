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Başbakan Yıldırım'dan Azerbaycan Başbakanı Memmedov'a telefon!

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan oylamada, Azerbaycan Başbakanı seçilen Novroz Memmedov'u telefonla arayarak tebriklerini iletti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:53
Başbakan Yıldırım'dan Azerbaycan Başbakanı Memmedov'a telefon!

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan oylamada başbakanlığa seçilen Memmedov'u telefonla aradı.
Azerbaycanlı mevkidaşını tebrik eden Yıldırım, kendisine görevinde başarı diledi.

''İKİ DEVLET TEK MİLLET'' 

Yıldırım ve Memmedov, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, tek millet" anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak, ikili ilişkileri birlikte daha da ileriye götürme konusundaki iradelerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:53
  1. Binali Yıldırım
  2. novroz memmedov

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