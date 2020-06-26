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Dünya

Başbakan şokta! Düğününü ertelemek zorunda kaldı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Konseyi Zirvesi nedeniyle düğününü ertelediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 23:32:00 -
Başbakan şokta! Düğününü ertelemek zorunda kaldı

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, düğününü ertelemek zorunda kaldığını belirtti.

Frederiksen, nişanlısı Bo Tengberg’le birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Brüksel’deki Konsey zirvesi için Temmuz’da tam da düğünümüzün olacağı cumartesi gününe davet aldık. Lanet... Ama işimi yapmalı ve Danimarka’nın çıkarlarını korumalıyım.

(Şansıma çok sabırlı olan) Bo’ya evet demek için sabırsızlıkla bekliyorum."

Avrupa Birliği liderleri, küresel koronavirüs salgınının patlak vermesinden bu yana ilk kez 17 Temmuz’da yapılması planlanan Avrupa Konseyi zirvesinde yüz yüze gelecek.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Danimarka'da yaklaşık 13 bin koronavirüs vakası görülürken, salgın 603 kişinin ölüm sebebi olarak kaydedildi.

Vaka sayısının göreli olarak az kaldığı Danimarka, daha Nisan ayında tedbirleri gevşetmeye başlatarak bunu yapan ilk Batı ülkelerinden biri olmuştu.

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