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Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, canlı yayında dünya yörüngesinde bulunan bir uyduyu vurduklarını ve böylece uzay süper gücü olduklarını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:34
Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uydusavar füzeyle Dünya'nın alçak yörüngesinde yer alan bir uydu vurduklarını açıkladı. Modi, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, "Bilim insanlarımız, uzayda 300 kilometre uzaklıkta bulunan alçak yörünge uydusunu vurdu" duyurusunda bulundu. ‘Eşi benzeri görülmemiş başarı' yorumunu yapan Modi, "Hindistan adını uzay süper gücü olarak tarihe yazdırdı" ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya ve Çin'den sonra dördüncü

Bilim insanlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Modi, görevde yer alan herkesi tebrik etti.

Hindistan ABD, Rusya ve Çin'in ardından bu tarz bir uydusavar teknolojisine sahip dördüncü ülke olarak gösteriliyor. Çin, ilk başarılı denemesini 2007'de yapmıştı. ABD ve Rusya da 1980'lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington bu denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'de son vermişti.

Gerilimi tetikleyebilir

Öte yandan Modi 'Misyon Şakti' adını verdikleri ve önceden planlanan bu testle hiçbir ülkeyi hedef almadıklarını söylese de, bu duyurunun Pakistan ile yaşanan gerilimi tetikleyebileceği yorumları yapılıyor.

Hindistan son dönemde komşusu Pakistan ile yeniden tansiyonun yükselmesiyle gündeme gelmişti, iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin savaş uçaklarını düşürmüşlerdi.
Gelişme, uzaydaki silahlanma yarışını tetikleyeceği endişesini de beraberinde getirdi.

Seçimler yaklaşıyor

Hindistan'da genel seçim süreci 11 Nisan'da başlıyor. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Bhartiya Janata Partisi (BJP) ikinci dönem iktidara gelmek için yarışacak. BJP, aralık ayında kilit öneme sahip üç eyalette yapılan seçimlerde yönetimi Rahul Gandi liderliğindeki muhalif Kongre Partisi'ne kaptırmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:34
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