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Başbakan Binali Yıldırım helallik istedi

Son Başbakan Binali YıldırımTBMM'deki AK Parti Grubu toplantısında bir konuşma yaparak ‘helallik’ istedi.Başbakan Yıldırım ‘helallik’ istedi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:04
Başbakan Binali Yıldırım helallik istedi

AK Partigrup toplantısında ilk söz alan isim Başbakan Binali Yıldırım oldu. Parlamenter sistemin son başbakanı olan Yıldırım, konuşmasının sonunda Erdoğan'a seslenerek "Hakkınızı helal edin" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Milyonların rızasını aldık, kara propagandalara boyun eğmedik. 16 yıldır zorlu davalardan başarıyla çıktık. Hem liderimizin, hem grubumuzun hem de milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun iki yılını kırmadan dökmeden sayenizde başardık. Milletimizle kenetlendik, rabbimiz bize güzel bir zafer nasip ettik. 24 Haziran tüm vesayetlerin ortadan kaldırıldığı bir seçim olmuştur. Bize güvenen milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Milletimizin bize verdiği emaneti daha ileri götürmek, cumhuriyetimizi 100. yıl hedeflerine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Burada olan, olmayan, bayrak değişiminde kin gütmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletin partisi olarak ne adar şeref duysak azdır. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, eğilmedik, bükülmedik. Sonunda zafere erdik. 16 yılda ülkemize liderliğinizde çok önemli eserler kazandırdık. Saldırılara karşı amansız mücadele verdik. Birçok eserleriniz arasında AK Parti ile MHP arasında başlattığınız Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmuştur. MHP'li arkadaşlarımıza da huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum.

Demokrasiyi daha da geliştireceğiz, hukuk devletinden taviz vermeyeceğiz, üreteceğiz, refahı artıracağız, milletimize adil şekilde dağıtacağız. 65. Hükümet adına bize güveninizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum."

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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