  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Başbakan açıkladı! ABD askerleri ülkemize konuşlanacak
Dünya

Başbakan açıkladı! ABD askerleri ülkemize konuşlanacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yapılacak anlaşma ile ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:58:00 -
Başbakan açıkladı! ABD askerleri ülkemize konuşlanacak

Bloomberg'in haberine göre, Frederiksen, başkent Kopenhag'da konuya dair gazetecilere konuştu.

Frederiksen, ABD ordusu ve mühimmatlarının ülkede bulunmasının görüşüldüğünü ve buna izin vereceklerini kaydetti.

Frederiksen, anlaşmanın Kuzey ülkelerinin topraklarında yabancı asker bulundurmamasına dair tutumunun değişmesine işaret ettiğini vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tetiklemediğini belirtti.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki güçlü dostluk açısından yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Frederiksen, ABD'nin Avrupa'yla münasebetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaklarını ve bunun ortak değerlerin savunması olduğunu ifade etti.

Frederiksen, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da üssü bulunduğu için ülkede yeni bir askeri üs kurulmayacağı bilgisini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay