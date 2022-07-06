Başbağlar şehitleri dualarla anıldı

Sivas olaylarına misilleme olarak gerçekleştirilen Başbağlar Katliamı’nda şehit olan 33 mazlum Erzincan ve İstanbul’da düzenlenen programlarda dua ve gözlaşlarıyla yâd edildi. Yüreği Başbağlar’la çarpan yüzlerce vatandaşın katıldığı törenlerde şehitlere dua edildi, katliamın sorumlularının 29 yıldır cezalandırılmadığına dikkat çekildi. Başbağlar Köyü Derneği’nin organize ettiği Fatih’teki merasim kapsamında Kur’an- tilaveti ve şehitlerin ruhu için hatim duası okundu.

Tüm canlılar yok edildi

İstiklal Marşı’nın akabinde bir konuşma yapan Başbağlar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, “Başbağlar’da 33 şehidin yanı sıra tüm canlılar, doğa, tarih, kültür yok edildi. Katliamı yapan 150 kişilik terörist grubu ise cezasız kaldı. İnsan hakları savunucuları, hayvan hakları savunucuları, gazeteciler, yazarlar, şairler, tarihçiler, akademisyenler, entelektüeller, doğa severler, çevreciler, aydınlar neredeler?” dedi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da, milletimizin yıllarca çok defa zulme uğradığını ancak hiçbir zaman zulmetmediğimi söyledi.

Katiller cezasız kalmasın!

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ise, Başbağlar katliamı davasının yeniden açılması gerektiğini, hakikatin er veya geç ortaya çıkarılmasının zaruri olduğunu vurguladı. AK parti 22. Dönem Milletvekili Av. Hüsnü Tuna da, davanın başından beri takipçisi olduklarını, Sivas Madımak olayı ile Başbağlar katliamının aynı karanlık eller tarafından tertiplendiğine dikkat çekti. Programa siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüzlerce Başbağlar sevdalısı katıldı.

Katliamın kalbinde hüzün vardı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyündeki anma töreninde ise hüzün vardı. Köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine; köylülerin yanı sıra 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile bölge komutanları, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Abdulkadir Karaduman, Veli Ağbaba, Vali Mehmet Makas, Enzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla programda yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için İl Müftüsü Burhan Çakır dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın masajının okunduğu programda konuşan Vali Makas, “Madımak’ta, Başbağlar’da kurşun sıkan bu milletin ferdi olmaz olamaz. Çünkü bu millet hiçbir zaman mazluma silah çekmemiştir” dedi. Başbağlar Muhtarı Mustafa Akarpınar da, 29 yıldır adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.