Başbağlar aydınlanırsa kirli yapı da çözülür

SHP/CHP’nin koalisyon ortağı olduğu dönemin karanlık hadiseleri arasında yer alan Başbağlar katliamının üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen hâlâ aydınlatılamayarak failleri cezalandırılamadı. Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcısı, Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin’in Devlet Bakanı, Seyfi Oktay’ın Adalet Bakanı olduğu dönemde gerçekleştirilen ve 33 mazlumun şehit edildiği olayın hiçbir faili cezalandırılamadı.

Madımak'tan 3 gün sonra

Erzincan ile Tunceli’nin sınır noktasında Başpınar bucağına bağlı köylerden Başbağlar, Sivas Madımak hadisesinden 3 gün sonra baskına uğradı. 4 taraftan 2500 metreyi aşan 5 yüksek dağla çevrelenen Başbağlar Köyü, Tunceli Ovacık’a bağlı 2933 metrelik Kurtalağı Tepesi’nin hemen ardında bulunuyor. Olay günü 36 kilometrelik Ali Boğazı vadisindeki Yılan Dağı’nı aşan hainlerin baskınıyla gerçekleşen saldırı, akşam ezanı vaktinde yapıldı. ‘Allahuekber’ sesini bastırmak isteyen bölücü-mezhepçi hainler, akşam namazı için camide saf tutmaya hazırlanan köylülere silah doğrulttu.

Soykırıma giriştiler

Camiden çıkarılarak köy meydanına getirilen 32 mazlum, Sivas Madımak olayı ile ilgili tehditkar sözler ve PKK propagandasının ardından kurşuna dizildi. 29 köylü burada şehit olurken 3 kişi yaralı kurtuldu. Gözü dönmüş barbarlar köyde bulunan cami, okul, ev, ahır, otomobil ne varsa ateşe vererek adeta soykırıma girişti. Yakılan evlerde bulunan 1’i kadın 4 kişi diri diri yakılarak şehit edildi. Katil sürüleri kendilerine “Madımak intikamcısı” diye lanse ettiler. 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde ölen 33 kişiye karşılık, hadiseyle uzaktan yakından ilgisi olmayan 33 Sünni masum şehit edildi. Akşamdan sabah saatlerine kadar süren katliam, kundaklama, yağma ve talan hadisesine dönemin devlet erkanı hiçbir müdahalede bulunmadı.

Katliamı ettiler

Katliamla ilgileri bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bazı kişiler, dönemin bazı siyaset adamlarının yargıya baskıları sonucunda serbest bırakıldılar. Daha sonra itirafçı Şükrü Yıldız’ın katliama ilişkin verdiği ifadeler çerçevesinde yeni bir değerlendirme yapılmadı. İtirafçı, katliam talimatının “Doktor Baran” kod adlı terörist tarafından verildiğini öne sürdü. Eski Özel Hareket polisi Ayhan Çarkın ise olayı kendi ekiplerinin gerçekleştirdiğini söylemiş ancak daha sonra bu sözlerinin “sadece öngörü” olduğunu savunmuştu.

28 Şubat'ta akladılar

Olaylarla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alındı ve haklarında idam ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle 1994’te Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 4 duruşması Erzincan’da, 24 duruşması İzmir DGM’de görüldü. 1998 yılında dava takipsizlikle kapandı. Sanıkların 18’i beraat etti, 2’si mahkûm edildi. Başbağlar Katliamı’ndan sorumlu tutulan ve 415 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan H.B. isimli militan, devlet aleyhinde açtığı tazminat davasını da kazanarak cebine para koydu.

Hesap mahşere kaldı

Akit’e konuşan Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, şunları dile getirdi: “1993 tarihimizin en karanlık yıllarından biriydi. Birçok faili meçhul ve katliamın yılı olan 1993’teki hadiselerin hiçbirini tekil olarak göremeyiz. Türk’le Kürt’ü, Sünni ile Alevi’yi kanlı bıçaklı hale getirmek için tezgahlanan bu hadiseler mutlaka aydınlatılmalıdır. 33 şehidimiz için adalet arıyoruz ama 29 yıldır hesabı sorulamadı. Madımak hadisesini tezgahlayan karanlık odaklar tarafından organize edildiği ortada olan Başbağlar katliamı aydınlatılırsa bundan sonra ne Madımak ve Başbağlar ne de diğer faili meçhul olaylar vuku bulur. Bu dünyada olur veya olmaz ama Mahkeme-i Kübra’da hesaplaşacağız.”

Cevapsız sorular

Bölgede 24 yıl koruculuk yapan Ortatepe Köyü Muhtarı Bekir Turgut Kuruçaylıoğlu ise, şunları anlattı: “Şer güçlerinin maksadı Sünni-Alevi çatışması çıkarmaktı. Ama Sünniler bu tezgaha düşmedi. Ayrıca olay günü Çekiç Güç bölgede yasak olmasına rağmen helikopter uçuşu yaptı. Katliamı yapan grubun içerisinde farklı kamuflajlı, sarı saçlı mavi gözlü 5 militan kimdi, Amerikalı mıydı sorusu yıllardır cevabını bulmadı. Katliamda Başbağlar’da yaklaşık 600 mermi bulundu ama bunların balistik incelemesi yapılmadı. Başbağlar Katliamı aydınlatılırsa on yıllarca Türkiye’nin kanını emen kirli yapı açığa çıkar.”