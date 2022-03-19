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Gündem Başarılı operasyon! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Gündem

Başarılı operasyon! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 11:41:00 -
Başarılı operasyon! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

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Yorumlar

Maraşlı

Bu gidişle Suriye'nin kuzeyindeki k.k. nin arkadaşları bir iki gebertilerek tüketilirse k.k. yalnız kalır bunalıma girebilir

mehmet

ELLERİNİZE SAĞLIK ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN . RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN AYAGINIZA TAŞ DEGEMESİN . DARISI MEÇLİSDEKİ TERÖRİSTLERİN BASINA AMİN İNSALLAH
TÜM YORUMLARA GİT

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