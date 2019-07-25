Başarıları göz kamaştırıyor! Hem listede hem ihracatta yükseldiler

Türk savunma sanayisi şirketleri, son dönemde gösterdikleri gelişme, ortaya koydukları ürünler ve aldıkları sorumluluklarla önemli ekonomik büyüklüklere ulaşıyor. Şirketlerin bu başarısı, uluslararası kıyaslamaların yapılabildiği listelere de yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100” listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Türk şirketi yer aldı.

ASELSAN cirosunu yüzde 26 artırdı

Listeye 2006 verileriyle 93’üncü sıradan giren, geçen yıl 55’inci olan ASELSAN, bu yıl 52’nci sıraya yükseldi. Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2017’de 1 milyar 424 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 26 artırarak 1 milyar 792 milyon dolara çıkardı.

Anka insansız hava aracı, Atak helikopteri ve Hürkuş gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Gökbey projelerini yürüten Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TUSAŞ ise 69’uncu sırada yer aldı.

TUSAŞ’ın toplam cirosunda savunma dışındaki faaliyetler önemli bir yer tutuyor. Şirketin geçen yılki cirosu 1 milyar 665 milyon doları bulurken, bunun yüzde 37’si sivil havacılığa yönelik faaliyetlerden elde edildi.

ROKETSAN 7 basamak atladı

“Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma” vizyonuyla hareket eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin vurucu gücünü artıran ROKETSAN 89’uncu sıraya yükseldi. Cirosunu yüzde 39 artırarak 376 milyon dolardan 522 milyon dolara çeken ROKETSAN, bu başarıyla listedeki yerini 7 sıra yukarı çekti.

STM tırmanışta

Listeye geçen yıl giren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ başarısını bu yıla taşıdı. Cirosunu yüzde 53 artışla söz konusu dönemde 369 milyon dolardan 564 milyon dolara çıkaran STM, sıralamada 12 sıra yükseldi. STM, 97’inci sıradan giriş yapığı listede 85’inciliğe çıktı.

STM’nin yerli sanayiye yön veren proje ve ürünlerini başarılı şekilde uluslararası pazara taşıdığını vurgulayan STM Genel Müdürü Murat İkinci, “Yatırımlarımızı ihracat odaklı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu dönemde, Defense News Top 100 listesinde gösterdiğimiz yükseliş, doğru adımlar attığımızı da tescillemiş oldu. Hedeflerimiz daha büyük; önümüzdeki dönemde listede ilk 50 içerisinde yer almayı amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.