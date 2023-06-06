Başaramadılar şimdi birleşiyorlar! Genel Başkan kim olacak

Seçime CHP listelerinden katılan DEVA Partisi 15 vekil, Gelecek Partisi ise 10 vekil çıkardı. Kulislerde konuşulanlara göre iki parti liderleri Ali Babacan ve Ahmert Davutoğlu, partileri birleştirmek için görüşmeleri sürdürüyor. Bu gerçekleşirse, "eş başkanlık" döneminin yanı sıra Davutoğlu'na "Onursal genel başkanlık" unvanı da verilebilir.

2023 seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte CHP listelerinden girdikleri seçimden toplamda 25 milletvekili çıkaran DEVA ve Gelecek Partisi’nin birleşeceği iddia edildi. İki partinin TBMM’de daha güçlü temsil edilmek için ise 10 milletvekili bulunan Saadet Partisi ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

EŞ BAŞKANLIK YA DA ONURSAL BAŞKANLIK GÜNDEMDE

15 vekili bulunan DEVA Partisi'yle 10 vekil çıkartan Gelecek Partisi birleşme görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.

"Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı" diyen Saygı Öztürk, "DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz. Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş Başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" iddiasında bulundu.