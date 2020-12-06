Başar: Dünyanın ilk beş üreticisinden biri olacağız

Genel Müdür Burhan Başar, gerek Bebeto gerekse özel markalı ürünleriyle pazar lideri olduklarını kaydederek, “Amerika, İngiltere, Almanya ve Rusya’da şirketlerimiz bulunuyor. 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika, İngiltere ve Irak’a ürün satışımız, toplam ihracatımızın yüzde 45’ine tekabül ediyor. Globalde ciro olarak sekizinci sıradayız. Orta vadeli hedefimiz ise dünyada ilk beş üreticiden biri olmak” dedi.

Yeni yatırım yolda

2020 sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşmayı planladıklarına işaret eden Başar, şu ifadeleri kullandı: “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin de yüzde 55’iyle Avrupa’da yeni bir yatırım ya da satın alım yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda araştırmalarımıza başladık. İç pazara yönelik olarak ise kaynağın yüzde 25’le yapılmakta olan yatırımların fonlanmasını ve fabrika binası satın alımının finanse edilmesini düşünüyoruz. Kalan yüzde 20’lik kısım ile de finansal yapımızın daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz.” Halka arz süreciyle ilgili de bilgi veren Başar, şu açıklamalarda bulundu: “Çok verimli bir dönem oldu. 875 milyon 183 bin 534 pay talep toplandı. Halka arz edilen toplam pay adedimiz ise 51 milyon 750 bini buldu. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34.2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10.7 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2.6 katı talep geldi. Ne mutlu ki kurumumuza yabancı yatırımcıların da yüksek bir ilgisi oldu. 4 milyon adet nominal hisse alımı yapan Norveç Varlık Fonu, uzun bir aradan sonra ülkemizdeki ilk halka arz yatırımını gerçekleştirdi. Bu tutar, halka arz edilen toplam 51 milyon 750 bin adet nominal hissenin yüzde 7.7 sine denk geliyor. Norveç Varlık Fonu’nun aktif büyüklüğü yaklaşık 1.1 trilyon dolar. Heyecanla adım attığımız bu yolda halkımızla birlikte büyümek en büyük arzumuz. Bu yolculuğumuzda bize rehberlik eden kurumlara, talep toplama sürecimize yoğun ilgi gösteren yatırımcılara müteşekkiriz.”

7 halka arz gerçekleşti

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ise Kervan Gıda’nın halka arzının başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Atilla, ayrıca “2020 yılı içindeki yedinci halka arzımızı gerçekleştirdik. Bu sayede yaklaşık 900 milyona yakın bir finansmanı sermaye piyasaları yoluyla ekonomiye kazandırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha fazlasını sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.