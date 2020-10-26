  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başantrenör Orhun Ene, TOFAŞ'tan ayrılık kararını değerlendirdi:
Spor

Başantrenör Orhun Ene, TOFAŞ'tan ayrılık kararını değerlendirdi:

"Kararım duygusal ve anlık verilmiş bir karar değil, profesyonelce alınmış bir karardır"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:54:20 -
Başantrenör Orhun Ene, TOFAŞ'tan ayrılık kararını değerlendirdi:

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevini bıraktığını açıklayan Orhun Ene, kararının duygusal ve anlık verilmiş bir karar olmadığını belirtti.

Orhun Ene, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine destek veren TOFAŞ taraftarına, Bursa halkına ve kulüpteki herkese teşekkür etti.

TOFAŞ Spor Kulübünde 5 yıl geçirdiğini hatırlatan Ene, "Kararım duygusal ve anlık verilmiş bir karar değil, profesyonelce alınmış bir karardır. Sezon başında erken alınmış bu karar, takımın ligdeki güncel durumu veya alınan sonuçlara bağlı değil, 15 yıllık üst düzey antrenörlük tecrübelerime de dayanarak takımı daha ileriye götüremeyeceğimi düşündüğüm için alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli antrenör, bu süreç içinde kendisine sağlanan imkanlarla kulübü taşıyabileceği en iyi noktaya taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başta yola çıkarken koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Bugüne dek kısa vadeli, sonuç odaklı hedefler yerine kulüp organizasyonlarını ileriye taşıyacak oyuncu ve takım bazında sürdürülebilir ve gelişimi hedefleyen projelerde olmayı tercih ettim. TOFAŞ Spor Kulübündeki misyonumu bu doğrultuda tamamladığımı düşünüyorum. Türk basketbolu için önemli bir değer olan TOFAŞ Spor Kulübüne ve benden sonra bu sorumluluğu alacak meslektaşıma başarılar diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke
Ekonomi

Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay