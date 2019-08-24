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Başakşehirliler Başkan Kartoğlu ile sağlık için yürüdü

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,spora teşvik ve toplumu bilinçlendirmek için vatandaşlarla birlikte yürüdü.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:01
Başakşehirliler Başkan Kartoğlu ile sağlık için yürüdü

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,spora teşvik ve toplumu bilinçlendirmek için vatandaşlarla birlikte yürüdü.Yürüşe katılan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, vatandaşlara örnek teşkil edecek bir projeye imza attı. Toplumsal bilinç oluşturmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek için sosyal medya aracılığıyla çağrıda bulunan Kartoğlu, Cumartesi ve Çarşamba günleri, belirli mahalle ve tesislerde vatandaşlarla bir araya gelerek sportif faaliyetler gerçekleştiriyor. Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen yürüyüşte, Başkan Kartoğlu ve vatandaşlar önce ısınma hareketleriyle yürüyüşe hazırlandı. Daha sonrasında ise vatandaşlar, Başkan Kartoğlu ile birlikte hem yürüyüp hem koştular. Yetişkinlerin katıldığı yürüyüşe çocuklar da ilgi gösterdi.


“Amacımız bilinçlendirmek insanlara böyle bir alışkanlığı sağlayabilmek”


Spor ile hem toplumsal bilinç oluşturmak istediğinihem de sağlıklı yaşamı desteklediğini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çok güzel parklarımız var. Başakşehir yeşiliyle parklarıyla meşhur bir ilçemiz madem böyle güzel mekanlarımız var o zaman neden değerlendirmiyoruz. Böyle bir toplumsal bilinç oluşsun diye hem de sağlıklı yaşamı desteklemek için bizde buradan sosyal medya aracılığıyla tüm vatandaşlarımız çağrı yapıyoruz. Haftanın birkaç günü beraber spor yapıyoruz. Amacımız bilinçlendirmek insanlara böyle bir alışkanlığı sağlayabilmek başarabiliyorsak ne mutlu bize. Tabi standart değil genelde biz Çarşamba Cumartesi günleri vatandaşlarımızla beraber spor yapıyoruz. Ama böyle bir şartımız yok. Haftanın her günü her saati parklarımız ve koşu alanlarımız müsait ormanlarımız müsait vatandaşlarımız oralara gelip dilediği gibi istediği saatte spor yapsın. Beraber yapmak istiyorsa Çarşamba ve cumartesi günleri onları bekliyoruz. Buradan sizin aracılığınızla çağrı yapmış olalım. Herkesi parklarımıza spor ve koşu yapmaya davet ediyoruz” dedi.


“Güne zinde başlıyoruz”


Yürüyüşe katılanların sayısının günden güne arttığını söyleyen Aydın Sarıkuş, “Biliyorsunuz hayat temposu içerisinde çok fırsat bulamıyoruz ama böyle saygıdeğer kişilerin vasıtasıyla bir davet alınca katıldık ama sonra alışkanlık oldu. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte düzenli bir şekilde sabah yürüyüşü, koşusu yapıyoruz. Güne zinde başlıyoruz. Örnek oldu başkanımız bence aslında toplumda örnek alınan birçok insanın bu böyle şeyler yapmasını umuyoruz. Günden güne zaten katılanların sayısı artıyor” diye konuştu.


Sporu alışkanlık haline getirmeye çalıştığını dile getiren Uğur Yıldırım, “Çok iyi olduğunu düşünüyorum aslında herkesin katılması gerekiyor. İnsanlar boş zamanlarında bir vakit ayırmaya çalışıyor spor için ama bunu alışkanlık haline getirmeye çalışmak çok daha farklı bir olay bunu da başkanımız sağlamak adına dokunuş yaptı diye düşünüyorum. Bence çok güzel herkesi de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:01
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