Başakşehir'in Play-Off'taki rakibi Antwerp!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İzlanda temsilcisi Breidablik’i konuk eden Medipol Başakşehir, 3-1’in rövanşında rakibini 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İzlanda temsilcisi Breidablik’i konuk eden Medipol Başakşehir, 3-1’in rövanşında rakibini 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Temsilcimizin Play-Off’taki rakibi ise Belçika ekibi Antwerp oldu.
44. dakikikada Medipol Başakşehir öne geçti. Şener’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner ceza sahasında topla buluştu. Ömer Ali’nin sağ taraftan altıpas önüne çevirdiği topa Okaka ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
66. dakikada Serdar Gürler’in golü Okaka’nın faulü gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
72. dakikada Mounir’in sert ortasında Serdar Gürler’den önce araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
74. dakikada Mahmut’un şutunda kaleciden dönen topu Touba ağlara gönderdi: 2-0
84. dakikada Aleksic attığı golle tabelayı yine değiştirdi: 3-0
İlerleyen dakikalarda müsabakada başka gol olmadı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir rakibini 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi.