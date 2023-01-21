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Spor Başakşehir'e para yağacak! 45 bin euroya geldi 16 milyon euroya gidiyor
Spor

Başakşehir'e para yağacak! 45 bin euroya geldi 16 milyon euroya gidiyor

Başakşehir forması giyen Youssouf Ndayishimiye, Nice'e transfer olmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi, 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 24 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak. Yeni Malatyaspor'un 45 bin euroya kadrosuna kattığı Ndayishimiye daha sonra Başakşehir'e 2 milyon euroya transfer olmuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 13:42:00 -
Başakşehir'e para yağacak! 45 bin euroya geldi 16 milyon euroya gidiyor

Bu sezon Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Youssouf Ndayishimiye, rkor bonservisle Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

16 milyon euro bonservis

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Nice, Ndayishimiye transferini 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamaya hazırlanıyor.

 45 bin euroya geldi

2020 yılının başında 45 bin euroya Aigle Noir FC'den Yeni Malatyaspor'a transfer olan futbolcu, 1 sene sonra ise Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Turuncu-lacivertliler, Burindili futbolcu için 2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

7 kez gol sevinci yaşadı

Ara transfer döneminde anlaşmanın sağlanması beklenirken, 24 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanında Ligue 1'de mücadele edeceği ifade ediliyor. Bu sezon Başakşahir'de 30 maça çıkan Ndayishimiye, 7 kez gol sevinci yaşadı.

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