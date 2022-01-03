  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir'e büyük umutlarla geldi, şimdi kiralandı!
Spor

Başakşehir'e büyük umutlarla geldi, şimdi kiralandı!

Medipol Başakşehir'in sezon öncesinde Schalke'den büyük umutlarla transfer ettiği Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 takımı Sandhausen'e kiralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:13:00 -
Başakşehir'e büyük umutlarla geldi, şimdi kiralandı!

Medipol Başakşehir'in sezon öncesinde Schalke'den transfer ettiği Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 takımı Sandhausen'e kiralandı. 

Başakşehir performansı

Kutucu sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla görev aldığı 4 maçta 1 de gol attı. 21 yaşındaki hücum oyuncusunun kulübü Başakşehir ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay