Başakşehir'e büyük umutlarla geldi, şimdi kiralandı!
Medipol Başakşehir'in sezon öncesinde Schalke'den büyük umutlarla transfer ettiği Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 takımı Sandhausen'e kiralandı.
Medipol Başakşehir'in sezon öncesinde Schalke'den transfer ettiği Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 takımı Sandhausen'e kiralandı.
Başakşehir performansı
Kutucu sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla görev aldığı 4 maçta 1 de gol attı. 21 yaşındaki hücum oyuncusunun kulübü Başakşehir ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.