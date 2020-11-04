Başakşehir'den tarihi zafer!

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek bu organizasyondaki ilk galibiyeti aldı.

Başakşehir ile Manchester United, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıya iyi başlayan ve orta sahada topun sahibi olan Başakşehir, 13. dakikada Demba Ba ile öne geçti. Rakibine pozisyon vermeyen ve üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz, 40. dakikada Visca ile farkı 2'ye çıkardı. İngiliz ekibi 43. dakikada Martial'in kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi. İlk yarı Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester United, ikinci yarıda oyunu tamamen Başakşehir ceza alanı çevresine yıkarken temsilcimiz Başakşehir tüm hatlarıyla savunmada rakibini karşıladı. İkinci yarıda kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Grubun 4. haftasındaki maçta iki ekip bu kez İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Başakşehir bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Manchester United ise 6 puanda kaldı.