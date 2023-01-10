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Spor Başakşehir'den Süper Lig tarihinde bir ilk
Spor

Başakşehir'den Süper Lig tarihinde bir ilk

Başakşehir, Çinli stoper Shaocong Wu’yu kadrosuna kattığını duyurdu. Wu, Süper Lig'de oynayan ilk Çinli futbolcu olacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:58:00 -
Başakşehir'den Süper Lig tarihinde bir ilk

Medipol Başakşehir, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou'da oynayan ve Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu

Açıklamada, "Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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