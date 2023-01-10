Başakşehir'den Süper Lig tarihinde bir ilk
Başakşehir, Çinli stoper Shaocong Wu’yu kadrosuna kattığını duyurdu. Wu, Süper Lig'de oynayan ilk Çinli futbolcu olacak.
Medipol Başakşehir, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou'da oynayan ve Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu
Açıklamada, "Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.