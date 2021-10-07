Başakşehir'den sponsorluk anlaşması

stanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile YKT Filo araç kiralama şirketi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Firmanın Eyüpsultan'daki merkezinde gerçekleştirilen sponsorluk törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, YKT Filo Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ceylan ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Ercan Ceylan ile turuncu-lacivertli futbolculardan Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci ve Atabay Çiçek katıldı.

Göksel Gümüşdağ, YKT Filo kiralama şirketiyle iki yıllık sponsorluk anlaşması imzaladıklarını belirterek, "YKT araç kiralamada büyük bir filo şirketi. Kendileriyle çalışmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Mevcut oyuncularımızın ve hocalarımızın araçları YKT Filo tarafından karşılanıyor. Başakşehir Futbol Kulübü şampiyonluk kazanmış, her yıl şampiyonluğu kovalayan, sürekli Avrupa'da bulunan bir takım. Sadece bu yıl Avrupa'yı yakalayamadık, inşallah bundan sonra hocamızla Avrupa'yı yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

YKT Filo Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ceylan, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Başakşehir çok güzide bir kulübümüz. Daha önce ligde şampiyonluğu yaşamış ve bundan sonrası için de aynı başarıyı göstereceğini ümit ediyoruz. Başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve hocamız Emre Belözoğlu'na başladığı yeni süreçte başarılar diliyorum. Umarım iş birliğimiz uzun yıllar devam eder ve iki taraf için de hayırlı olur." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise "Futbolda sponsorlukların çok önemli olduğunu düşünüyorum Bu yüzden YKT Filo kiralamaya ve kulübümüze bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Sponsorluk töreni atılan imzaların ardından, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.