Başakşehir’den şamarı yemişlerdi! Belçikalılardan büyük skandal
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Belçika ekibi Royal Antwerp'te taraftarlar maç sonu Türk bayrağını yaktı.
Belçika'da oynan UEFA Konferans Ligi play-off turunda Türk bayrağı yakıldı. Ortalık bir birine girdi.
Geçtiğimiz gün Belçika'da oynanan Başakşehir, Royal Antwerp karşılaşmasında tribünde rakip takım taraftarları, büyük bir skandala imza attı.
Türk taraftarları proveke etmeyi amaçlayan bir grup Royal Antwerp taraftarı, sttata Türk bayrağı yaktı.
Statta Başakşehir'e destek vermek için bulunan bir Fenerbahçe taraftarı ise daha sonra Türk bayrağını yakan kişiler arasında bulunduğu iddia edilen Belçikalıya saldırdı.
Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.