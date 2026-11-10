Başakşehir’de yangın paniği! Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Yangın, Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin pencerelerinden yoğun siyah dumanlar yükselmeye başladı. Daireden yükselen siyah dumanlar paniğe sebep oldu. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı daireye müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ 2 KİŞİYİ DAİREDEN ÇIKARDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dairede bulunan 2 kişi dışarı çıkarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Polis ekipleri, itfaiyenin çalışmalarını sürdürebilmesi için bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

YANGIN VE İTFAİYENİN MÜDAHALESİ KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, yangın sırasında yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, binanın üçüncü katındaki dairenin pencerelerinden yoğun siyah dumanların yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar yer aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.