Başakşehir'de Türkiye Yüzyılı'nda gençlik ve spor çalıştayı yapıldı

Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Çalıştayı’nda akademisyenler, spor yöneticileri, eğitmenler ve gençler, altı konu başlığında gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye Yüzyılı’nda gençliği ve sporu tüm yönleriyle ele aldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyecek, hayallerimizi de birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Spor Araştırma ve Geliştirme Merkezi (SARGEM), Medeniyet Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

Üniversite rektörleri, akademisyenler ve gençlerin katıldığı çalıştayda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye Yüzyılı’nda belirlenen hedeflere gençlerle birlikte ulaşacaklarını söyledi.

“İşimiz de gücümüz de gençlik”

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Gençlik için her alanda yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bu akademik çalışmada tek bir amacımız var; bugün ortaya çıkacak görüş, öneri ve katkılar doğrultusunda gerekli adımları atmak ve gençliğe değer katacak çalışmaları hayata geçirmek. Zira işimiz de gücümüz de gençlik. Biliyoruz ki, fırsat verildiğinde bizim gençlerimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. Gençlerimize bu yüzden fazlasıyla inanıyor ve güveniyoruz. Yaşıtlarına göre daha dinamik, daha kararlı ve en önemlisi daha azimliler.” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı’nda hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz”

Başakşehir’e dair alınan her kararda gençlerin de imzasının olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençliği ve gençlik yatırımlarını milli sorumluluk olarak görüyorum. Planlarımızı bu bilinçle yapıyor, hedeflerimizi bu bilinçle belirliyor, hizmet ve yatırımlarımızı da bu bilinçle hayata geçiriyoruz. Gençlerin talepleri doğrultusunda yeni yatırımlarımıza ve projelerimize de birlikte imza atıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyecek, hayallerimizi de birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan bugünün gençleridir.”

“Hayatlarına ve hayallerine dokunuyoruz”

Eğitimden teknolojiye, kültür sanattan spora kadar hayatın her alanında sayısız projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Türkiye’nin eğitim üssü haline getirdiğimiz ve Türkiye’de bir ilk olan 14 yıldızlı Başakşehir Yeni Medya Akademimizde, gençlerimizi sektörün deneyimli isimleriyle buluşturuyor, geleceğin yeteneklerini keşfediyoruz. Geçen yıl İstanbul’un 39 ilçesindeki 854 okulumuzdan 155 bin 543 gencimizle katılım rekoru kırdığımız İstanbul Gençlik Oyunlarımızda yeni rekorlara göz kırpıyoruz. Gençlik yatırımlarımızın doludizgin devam ettiği BASE Espor Merkezimiz, Başakşehir LivingLab İnovasyon ve Teknoloji Merkezimiz, Başakşehir Spor Parklarımız, Enez Gençlik Kampımız ve İzcilik Kampımızın da aralarında bulunduğu eğitimlerimizle gençlerimizin hayatlarına ve hayallerine dokunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Fotoğraf sergisi de açıldı

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Kartoğlu, çalıştaya katılan paydaşlara plaket takdim etti. Çalıştayda gençlik, spor, yönetim, eğitim, sağlık ve teknoloji başlıklarında iki oturum gerçekleştirildi. Ayrıca çalıştay kapsamında, Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği gençlik ve spor organizasyonlarına dair en çarpıcı fotoğrafların yer aldığı sergi de NFT Dijital Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.