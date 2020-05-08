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Aktüel

Başakşehir’de sivrisinek mücadelesi larvalardan başlıyor

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için yürüttüğü sivrisineklerle mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:47:12 -
Başakşehir’de sivrisinek mücadelesi larvalardan başlıyor

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için yürüttüğü sivrisineklerle mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Erken dönemde yapılan larva mücadelesi ile sivrisinekler henüz yumurta evresindeyken yok ediliyor.


Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için yürüttüğü sivrisineklerle mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Erken dönemde yapılan larva mücadelesi ile sivrisinekler henüz yumurta evresindeyken yok ediliyor. Çalışmalar kapsamında Başakşehir Sazlıdere’den Bahçeşehir Boğazköy Eşkinoz Deresi’ne kadar tüm dere, bataklık ve süs havuzlarında ıslah ve ilaçlama faaliyetinde bulunan ekipler, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için tüm önlemleri alıyor.



“Erken dönemde yapılan larva mücadelesi son derce önemli”


Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Veteriner Ataner Bozkurtlar, yaz aylarında sivrisinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu söyledi.



“Amaç üremeyi engellemek”


Belediye bünyesinde faaliyet yürüten ekipler tarafından sivrisinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmasının devam ettiğini belirten Bozkurtlar, “Nisan ayında başlayan ilaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca artarak devam edecek. Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek konusunda sıkıntı çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz. Larva alanlarını ilaçlayarak sivrisineklerin yumurtalarını yok ediyor ve üremeleri engelliyoruz." diye konuştu.

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