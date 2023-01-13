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Gündem Başakşehir'de polis ekibine silahlı saldırı!
Gündem

Başakşehir'de polis ekibine silahlı saldırı!

İstanbul Başakşhir'de maskeli bir şahıs polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 23:51:00 - 2023-01-13 23:53:28

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde maskeli bir saldırgan polis ekibine ateş açtı.

Saldırıda aracın arka koltuğunda oturan polis memuru E.K. yaralandı.

Durumunun iyi olduğu öğrenildi!

Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.

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