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Spor Başakşehir'de Paris Saint-Germain mesaisi başladı
Spor

Başakşehir'de Paris Saint-Germain mesaisi başladı

Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:40:00 -
Başakşehir'de Paris Saint-Germain mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Başakşehir, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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