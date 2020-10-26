Başakşehir'de Paris Saint-Germain mesaisi başladı
Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Başakşehir, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.