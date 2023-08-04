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Gündem Başakşehir’de motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti
Gündem

Başakşehir’de motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-04 09:34:00 -
Başakşehir’de motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Başakşehir’de beton mikseri ile bariyer arasına sıkışan motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sürücünün ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 DPU 555 plakalı beton mikseri ile sağ şeritteki bariyerlerin arasına sıkışan 34 BMP 084 plakalı motosiklet yerde metrelerce sürüklendi.

Motosiklet sürücüsü A.A. (41) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, mikser sürücüsü gözaltına alındı. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik bir süre tek şeritten aktı.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza alanında incelemelerde bulunurken haberi duyarak gelen A.A.’nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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