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Spor Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Turuncu-lacivertliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:16:31 -
Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla karşılaşan turuncu-lacivertliler, Konyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı açtı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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