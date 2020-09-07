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Aktüel Başakşehir'de iş yerinden hırsızlık
Aktüel

Başakşehir'de iş yerinden hırsızlık

Hırsızların dizüstü bilgisayar, televizyon, bisiklet ve oyuncakları çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:58:21 -
Başakşehir'de iş yerinden hırsızlık

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir iş yerine giren hırsızların dizüstü bilgisayar, televizyon, bisiklet ve oyuncakları çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde Nilgün Yılmaz'a ait çiçekçi dükkanı, yüzü maskeli hırsızlar tarafında soyuldu.

Hırsızlar iş yerinden dizüstü bilgisayar, televizyon, bisiklet gibi eşyaların yanı sıra çocukların oyuncaklarını da çaldı.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında, hırsızlık yapanların 3 kişi olduğu görülüyor.

İş yeri sahibi Nilgün Yılmaz'ın eşi Çetin Yılmaz, eşinin sabah dükkanı açtığında kapının açık ve içerinin dağınık olduğunu görünce kendisini aradığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Hemen 155'i aradım, sonra da oraya gittim. İş yerinin kapı kilidini kırıp içeri giren hırsızlar, maddi değeri olan ne varsa çalmışlar. Üstelik pek maddi değeri olmayan çocuklarımızın oyuncaklarını bile çalmışlar."

Emniyet ekipleri, hırsızlık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.


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