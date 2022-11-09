Başakşehir’de direğe çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı

Başakşehir’de sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki direğe çarpan otomobil alev topuna döndü. Kazada 2 kişi yaralanırken, yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak alev aldı. Kaza nedeniyle yaralanan 2 kişi araçtan aşağıya inerek yardım bekledi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Yangın söndürüldü

Öte yandan alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Kaza nedeniyle yolda yaşanan yoğunluk ise, yanan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.