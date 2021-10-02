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Spor Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi!
Spor

Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi!

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 16:11:00 -
Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi!

Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig’in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir.

Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti.

Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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