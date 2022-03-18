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Eğitim

Başakşehir Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Portekiz yolcusu

"Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi", AB projelerinden Erasmus + K122 programına katılarak, AB Bakanlığı ile şubat ayı içinde sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 17:42:00 - 2022-03-18 17:42:42
Başakşehir Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Portekiz yolcusu

Proje "Sanal Sınıfta Karakter Öğretimi Ve Olumlu Sınıflar Oluşturma" başlığıyla 10 öğretmen ve 6 öğrencinin katılımıyla mayıs ve haziran aylarında Portekiz’in Lizbon şehrindeki eğitim merkezinde gerçekleştirilecektir.

Projenin amacı;uzaktan eğitimde ve normal eğitim sürecinde sınıf içi yaşanan problemleri en aza indirmek,karakter öğretimi olarak adlandırılan ve olumlu sınıf kavramı ile bütünleşen temel insani değerleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olma gayretinin öğrenciye aktarılması becerisine sahip olan her öğretmen; daha iyi bir nesle hizmet edecektir.

Sınıf düzenini sağlayacak özelliklerin de sürece dahil edilmesiyle ihtiyaca bağlantı; sınıf yönetiminin sağlayarak, iyi bireyler yetiştirerek ve olumlu bir atmosfer oluşturarak kurulmuş olacaktır. Ayrıca yaşadıkları dünyanın farkında olan öğrencilere sahip olmak diğer bir hedefimizdir.

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