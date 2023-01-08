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Spor Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak
Spor

Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 09:11:00 -
Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son üç maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, 16 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 elde etti.

Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Adana Demirspor ise 30 puanla Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

Mahmut Tekdemir'in cezası bitti

​​​​​​​Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir, Adana Demirspor'a karşı forma giyebilecek.

Sakatlığı bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

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