Başakşehir Spor Ligi’nde kupa coşkusu

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları arasında düzenlenen 5. Spor Ligi’nde dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Yaklaşık 6 ay süren müsabakalarda bin 500 öğrenci, 6 farklı spor dalında madalya için yarıştı.

Başakşehirli bin 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 5. Spor Ligi, ödül töreni ile son buldu. Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadyumu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, eğitmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda ayrıca Türkkiye’de ilk kez Başakşehir Belediyesi’nin başlattığı “Sıfır Atık, Güzel Gelecek” kampanyanın maskotları Başakgiller; “Başakcan”, “Dönüştör Fikri” ve “Süper Pati” Başakşehirlilerle bir araya geldi. Başakgiller, etkinliğe katılarak “Başakşehir’e Sıfır Atık Güzel Gelecek” kampanyasının canlı kalmasını ve özellikle çocuklar tarafından benimsenmesini sağladı. Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genç bir Başkan olarak çocukların ve gençlerin ihtiyaç duyduğu tüm imkanları sağlamaya çalıştıklarını belirterek, “Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı. Başarılarıyla bizleri gururlandırıyorlar. Tek bir amacımız var; çocuklarımız sporu sevsinler. Başakşehir gençliği tercih edilen bir gençliktir. İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, Millet Kıraathanesi gibi imkanlarla onların iyi yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"İstanbul’un en büyük spor adası Başakşehir’de yapılıyor"

Spora ve sporculara verdikleri desteklerin sürdüğünü dile getiren Başkan Kartoğlu, şunları kaydetti: “İstanbul’un en büyük spor adası Başakşehir’de yapılıyor. Olimpiyat Stadı çevresinde kurulacak dev spor adası; futboldan atletizme, okçuluktan biniciliğe kadar tüm spor branşlarının yapılacağı özel alanlardan oluşacak. Tüm çalışmalarımız sizlerin daha iyi yetişmesi için."

6 branşta bin 500 sporcu mücadele etti

Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından 6 ay süren 5. Spor Ligi’nde dereceye giren genç sporculara kupalarını takdim etti. Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, Spor Parkları’nda eğitim alan bin 500 öğrenci kupa için mücadele etti. 5-16 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Spor Ligi’nde 6 farklı spor dalında (Futbol, basketbol, taekwondo, badminton, masa tenisi, satranç) müsabakalar yapıldı.

Vatandaşların penaltı atışlarıyla renklendirdiği program, yüzlerce sporcu çocuğun şişme oyun parkurlarında doyasıya eğlenmeleriyle sona erdi.