Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti Medipol Başakşehir Pire’de Olympiakos takımına 2-0 yenildi ve UEFA ligine veda etti.

Medipol Başakşehir Pire’de Olympiakos takımına 2-0 yenildi ve UEFA ligine veda etti. İstanbul’daki ilk maçta da Başakşehir 1-0 yenilmişti.

Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Ancak ikinci yarıdaYunantakımı ağırılığını sahay koydu ve55. dakikada Semedos attığı gol ile, skoru 1-0 yaptı.

78. dakikada isekazanılan penaltı atışında Valbuena başarı ile fileleri bulduve Olympiakos’untur şansını garantiledi.

Artık Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden izlemek zorunda kaldı.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’da maçı locadan izledi.

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