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Spor Başakşehir Rigas’a acımadı
Spor

Başakşehir Rigas’a acımadı

Başakşehir Rigas’a acımadı UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas’ı 3-0 yenerek hata yapmadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 21:36:00 -
Başakşehir Rigas’a acımadı

Başakşehir Rigas’a acımadı UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas’ı 3-0 yenerek hata yapmadı.

Grubun diğer maçında ise Fiorentina, Hearts’ı 5-1 mağlup etti.

11. dakikada Okaka’nın verdiği pasta ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç’ün yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45. dakikada sol taraftan Berkay’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okaka’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

İkinci yarıda ekibimiz maçı tamamen kontrol altında sürdürdü ve 72. dakikada Okaka maçın skorunu belirledi: 3-0

 

 

 

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