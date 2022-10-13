Başakşehir Rigas’a acımadı
Başakşehir Rigas’a acımadı UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas’ı 3-0 yenerek hata yapmadı.
Başakşehir Rigas’a acımadı UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas’ı 3-0 yenerek hata yapmadı.
Grubun diğer maçında ise Fiorentina, Hearts’ı 5-1 mağlup etti.
11. dakikada Okaka’nın verdiği pasta ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç’ün yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45. dakikada sol taraftan Berkay’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okaka’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
İkinci yarıda ekibimiz maçı tamamen kontrol altında sürdürdü ve 72. dakikada Okaka maçın skorunu belirledi: 3-0
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