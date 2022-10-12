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Spor Başakşehir-RFS maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Başakşehir-RFS maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir sahasında Letonya ekibi RFS'yi konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 20:07:00 -
Başakşehir-RFS maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dördüncü hafta maçında Başakşehir ile RFS karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Başakşehir-RFS maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Başakşehir 13 Ekim Perşembe akşamı RFS'yi konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan oyunculardan Patryk Szyzs'in durumu maç günü netlik kazanacak, Leonardo Duarte ve Şener Özbayraklı'nın ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

Letonya ekibinde ise kırmızı kart cezalısı Tomis Simkovic bu mücadelede forma giyemeyecek.

Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

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