Başakşehir nasıl tur atlar?
Başekşehir, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Antwerp ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona erdi. Futbolseverler ise Başakşehir'in tur atlaması için rövanşın kaç kaç sona ermesi gerektiğini araştırıyor.
Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Başakşehir’in Konferans Ligi’nde gruplara kalabilmesi için sahadan kaç kaç skorla ayrılması gerektiğini araştırıyor.
Başakşehir nasıl tur atlar?
Antwerp-Başakşehir maçı 25 Ağustos Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.