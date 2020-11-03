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Spor Başakşehir Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Başakşehir Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir maçı ne zaman? | Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Medipol Başakşehir grup lideri Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Başakşehir Manchester United maçının ne zaman saat kaçta olduğunu merak ediyor? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? | Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle | Başakşehir maçı hangi kanalda? | Başakşehir Şampiyonlar Ligi kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:42:00 -
Başakşehir Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Manchester United maçı | Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Başakşehir Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Lig H Grubu 3. hafta maçında 4 Kasım Çarşamba akşamı İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa düdük çalacak. Zorlu maç , beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Başakşehir’in kaç puanı var?

Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'de eksik futbolcular kimler?

Başakşehir’de zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak. Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Enzo Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın programı

Bugün

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)

23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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