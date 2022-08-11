UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 11 Ağustos Perşembe akşmamı İzlanda'nın Breidablik takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir maçı şifresiz izle | Başakşehir maçı saat kaçta?

.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tomas Bognar yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki maça tur için avantajlı çıkıyor.

İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Medipol Başakşehir'in 90 dakika sonunda iki farklı geride olması durumunda ise 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da durum değişmezse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.