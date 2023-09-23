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Spor Başakşehir - Galatasaray maçı canlı anlatım
Spor

Başakşehir - Galatasaray maçı canlı anlatım

Yeniakit Publisher
2023-09-23 19:02:00 -
Başakşehir - Galatasaray maçı canlı anlatım

Galatasaray, Süper Lig'e geri dönme hazırlığı yapıyor. Karşılarında, Çağdaş Atan'ın liderliğinde yepyeni bir Başakşehir ekibi bulunuyor. Okan Buruk'un Cimbom'u, zorlu bir deplasman mücadelesinde 3 puan arayışında olacakken, Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında başarılı bir performans sergileme peşinde.

Başakşehir-Galatasaray maçı, bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek ve saat 20.00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakika boyunca canlı skor takibini de haberimizden takip edebilirsiniz.

Başakşehir-Galatasaray 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Ziyech, Barış Alper, Tete, Icardi
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