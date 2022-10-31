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Spor Başakşehir evinde farklı kazandı! Gözü zirvede
Spor

Başakşehir evinde farklı kazandı! Gözü zirvede

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Giresunspor'u 3-1'lik skorla yenerek ligde ikinci sıraya geçti.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 22:24:00 -
Başakşehir evinde farklı kazandı! Gözü zirvede

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Giresunspor ile Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak lider Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Ndayishimiye, 65. dakikada Keny ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Konuk ekip Giresunspor'un tek golü 80. dakikada Serginho'dan geldi.

Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Giresunspor ise 9 puanda kaldı. Ev sahbi ekip gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşırken Giresunspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Mert Güzenge

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Ndayishimiye, Serdar, Berkay, Ömer Ali, Mounir Chouiar, Keny.

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Sergen, Campuzano, Mejia, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic

GOLLER: 38' Ndayishimiye, 65' Keny, 76' Ömer Ali (Başakşehir) 80' Serginho (Giresunspor)

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