Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden arıza açıklaması

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Ocak'ta Nükleer Tıp Kliniğinde radyoaktif iyot tedavisi alan hastaların atıklarının toplandığı sıvı atık tanklarında teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Tankların bağlı olduğu ünitenin faaliyetinin durdurulduğu aktarılan açıklamada, bölgede güvenlik tedbirlerinin uygulandığı, mahallin çevresinin koruma altına alındığı kaydedildi.

İlgili birimlerdeki değerlendirmeler sonrasında AFAD ekipleri ve Nükleer Denetleme Kurumunun (NDK) hastaneye davet edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ekibi ve NDK denetlemesi sonucunda olay sürecinde alınan tedbir ve uygulamalarda herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş, gerekli önlemlerin alındığı tespit edilmiştir. Bu süreçte hasta veya hastane çalışanlarına herhangi bir radyasyon maruziyeti tespit edilmemiştir. NDK denetimi sonrasında kurumumuza gönderilen resmi yazışmayla yapılan öneriler doğrultusunda, süreçle ilgili talimatlar yerine getirilmiş olup, NDK'nin önerdiği sürenin sonunda gereken tamirat ve bakım onarım işleri tamamlanmıştır. Son kontrollerin ardından klinikte hasta alımı tekrardan başlatılmıştır. Hastanemizde sağlık hizmeti kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülmektedir."

ÖNE ÇIKAN VİDEO