  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir- Breidablik maçı ne zaman? Başakşehir maçı hangi kanalda?
Spor

Başakşehir- Breidablik maçı ne zaman? Başakşehir maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.ön eleme turu rövanşında Başakşehir, İzlanda'nın Breidablik takımını konuk edecek. Peki, Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-10 10:44:00 -
Başakşehir- Breidablik maçı ne zaman? Başakşehir maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 3.ön eleme turu heyecanı yaşanıyor. Peki, Başakşehir- Breidablik maçı ne zaman oynanacak?

Başakşehir- Breidablik maçı ne zaman? Başakşehir maçı hangi kanalda?

Başakşehir ile Breidablik 11 Ağustos Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tomas Bognar yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki maça tur için avantajlı çıkıyor.

İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Medipol Başakşehir'in 90 dakika sonunda iki farklı geride olması durumunda ise 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da durum değişmezse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Turuncu-lacivertli ekipte UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil ve Nacer Chadli bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Slovacko-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe tur atlarsa kimle eşleşecek?
Slovacko-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe tur atlarsa kimle eşleşecek?

Spor

Slovacko-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe tur atlarsa kimle eşleşecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23