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Spor Başakşehir-Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir kupadan elendi mi?
Spor

Başakşehir-Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir kupadan elendi mi?

Başakşehir maçı ne oldu? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Medipol Başakşehir sahasında Bodrumspor'u konuk etti. Peki, Başakşehir maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:05:00 -
Başakşehir-Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir kupadan elendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Başakşehir sabahında Bodrumspor’u konuk etti. Peki, hangi takım tur atladı.

Başakşehir-Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir kupadan elendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçınında Süper Lig temsilcisi Başakşehir, TFF 2.Lig ekibi Bodrumspor'u konuk etti. Mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışları sonunda Bodrumspor 3-1 üstünlük sağladı ve bir üst tura adını yazdırdı.

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Danijel Aleksic ve Alexandru Epureanu penaltı atışından yararlanamadı, Lucas Lima ise atışı gole çevirdi.Bodrumspor'da ise Sergen Yatağan, Süleyman Güneş ve İmeri penaltı atışını gole çevirirken, Apti Mert Çayir penaltı atışından yararlanamadı.

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