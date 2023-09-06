Başakşehir Ayazma 4. Etap projesi için Emlak Konut GYO ile Fuzul GYO arasında protokol imzalandı

Gayrimenkul yatırım ve geliştirme sektörünün öncüsü Emlak Konut ile yeni bir iş birliğine daha imza atan Fuzul GYO, Başakşehir’e değer katan projelerine bir yenisini daha ekledi. Yakın zamanda Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin kazanan Fuzul GYO, yeni bir yaşam alanının temellerini atmak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. Satış geliri bedeli 4.125.000.000 TL olan Başakşehir Ayazma 4. Etap projesi, 22 bin 310 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek.

İnşaat sektörünün köklü temsilcisi Emlak Konut GYO ile uzun yıllardır iş birliklerinin devam ettiğini ifade eden Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, ‘’ İstanbul’un yeni yaşam merkezi haline gelen Başakşehir’de yine nitelikli bir projeye Emlak Konut GYO güvencesiyle imza atıyoruz. Başakşehir’in bizim açımızdan ayrı bir anlamı bulunuyor. Uzun yıllardır bölgeye yatırım yaparak yaşam kalitesi yüksek, modern yaşam alanları hayata geçiriyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi Başakşehir Ayazma 4. Etap projemizde de vatandaşlarımıza güvenilir ve yüksek getirili bir proje sunacağımıza inanıyorum. Bu değerli arsanın ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız bize ve sektörümüze olan inancın göstergesidir. Yeni projemizin başta ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu ve faydalı olmasını diliyorum. Türkiye’nin geleceğine ve ekonomisine değer katan yatırımlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla devam edeceğiz’’ dedi.

Başakşehir’in Kalbinde

Olimpiyat Stadı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yanı başında yer alan arsanın kuzeyinde TEM otoyolu, güneyinde yine kentin ana ulaşım omurgalarından biri olan E5 Karayolu bulunuyor. İstanbul Havalimanı’na 10 dakika, ikinci köprüye ise 20 dakika mesafede olan proje, metro istasyonuna ise sadece 900 metre mesafede yer alıyor.