  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Spor

Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-16 20:51:00 -
Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Play- Off Turu ilk maçında Antwerp'i konuk edecek. Peki Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Maccabi Netanya, 3. Ön Eleme Turu'nda ise İzlanda ekibi Breidablik'i eleyerek Play - Off Turu'na yükselen temsilcimiz Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi Play - Off Turu'ndaki Başakşehir - Antwerp maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da Başakşehir Fatih Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Jérôme Brisard yönetecek. Brisard'in yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Alexis Auger yapacak.

Başakşehir - Antwerp maçının TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

 


Oya Başar'dan büyük ayıp!
Oya Başar'dan büyük ayıp!

Medya

Oya Başar'dan büyük ayıp!

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Aktüel

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?
ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?

Eğitim

ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi

Kadın - Aile

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi

Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!
Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!

Ekonomi

Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!

Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?
Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?

Aktüel

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?

Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!
Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!

Dünya

Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!

Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili
Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili

Teknoloji

Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23