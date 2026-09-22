Başak Gürkan Arslan davasında tanıklar dinlendi, sanıkların tutukluluğu sürüyor

Ankara'da Başak Gürkan Arslan'ın (46) 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada heyet, kayınpeder Kudret Arslan (63) ile boşanma aşamasındaki eş Barış Arslan'ın (45) tutukluluğunun devamına karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, geçen yıl 9 Eylül'de kayınpederi Kudret Arslan tarafından, boşanma aşamasındaki eşi ile kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan baba ve oğul, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, iki sanık hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianameye giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Başak Gürkan Arslan'ın vücudunda 22 bıçak yarası bulunduğu, bunlardan üçünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Barış Arslan'ın saldırıyı engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı, olay sırasındaki eylemleri nedeniyle suça iştirak ettiği değerlendirilerek iki sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği kaydedildi.

Komşu tanık: 'Başak Hanım'ı öldürdüğünü gördüm'

Tutuklu sanıklar ile Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tanık olarak dinlenen komşu A.A., bahçesinde otururken "Baba yapma, baba yapma" sesleri duyduğunu söyledi. Tanık, "Bahçe tarafına yöneldiğimde Barış Bey'in babası Kudret'in, Başak Hanım'ı öldürdüğünü gördüm" dedi.

Korkup bahçenin dışına çıktığını, siteye su getiren sucudan ambulansa haber vermesini istediğini anlatan A.A., Barış Arslan'ın çocuğu kucağında "Baba, niye yaptın?" diye bağırdığını aktardı. Tanık, Kudret Arslan'a neden yaptığını sorduğunda "Mahalleniz bir pislikten kurtuldu" cevabını aldığını, çocuğun ise "Dede, neden yaptın?" diye ağladığını söyledi.

Tanık Ö.D.: Barış Arslan 'Bunun için silah aldım' dedi

Çiftin yakın arkadaşı olduğunu ve yıllarca ailecek görüştüklerini söyleyen tanık Ö.D., ayrılmalarından 4-5 gün önce Başak Gürkan Arslan'la bir kafede otururken Barış Arslan'ın arayıp "Tekrar yuva kuralım, çocuğumuz var" dediğini, bir süre sonra konunun mal tartışmasına döndüğünü anlattı. Tanık, Barış Arslan'ın kendisine "Başak beni aldatıyor mu" diye sorduğunu, "Başak öyle biri değil, aldatmaz, yanlış düşünüyorsun" yanıtını verdiğini, sonraki günlerde de aynı soruyu ısrarla soran Barış Arslan'ın "Bunun için silah aldım" dediğini aktardı. Ö.D., bir keresinde Barış Arslan'ın kendi telefonuna baktığını, ona "Al bak, gizlim saklım yok" dediğini de söyledi.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen Barış Arslan, olaydan önce boşanma davasının görüldüğünü belirterek "Mal paylaşımı falan değil, aldatmadan kaynaklı bir olaydı. Eşimi kurtarmaya çalıştım. Babamı hiç öyle görmemiştim. Bana ve kızıma zarar vereceğinden korktum" diye konuştu. Kudret Arslan ise "Ben bu suçu işledim. Bana hakaretler etti. Kızım gibi sevmiştim onu" dedi.

Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa hazırlanması için iddia makamına tebliğine ve tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.